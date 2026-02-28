◇日台野球国際交流試合日本ハム―台湾味全（2026年2月28日台北D）日本ハムの西川遥輝外野手が、2試合連続で快音を響かせた。台湾・味全との練習試合に「6番・左翼」で先発出場。0―0で迎えた2回無死一塁で、台湾の先発投手から右越え2ランを放った。「打ったのはストレート。打った瞬間に行ったと思ったけど（打球が）全然飛んでいないのでショックを受けています」と自虐的にコメントしたが、前日のWBCに出場する台湾