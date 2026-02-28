政府は28日に起きた米、イスラエル両軍によるイラン攻撃を巡り、中東情勢の推移を注視する構えだ。在留邦人の安否を含め、情報収集を急ぐ。日本として軍事行動を支持するかどうかが焦点となる。政府は昨年6月、米国によるイラン核施設攻撃について「核兵器保有を阻止する決意を示したと承知している」との外相談話を発表したが、攻撃への論評は避けた。