◇米女子ゴルフツアーHSBC女子世界選手権第3日（2026年2月28日シンガポールセントーサGC＝6793ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、19位から出た前回大会2位の古江彩佳（25＝富士通）が4バーディー、1ボギーの69で回り、通算7アンダーで首位と4打差の8位に浮上した。同じく19位で出た竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は70で回り、6アンダーで12位に上がった。11位から出た山下美夢有（24＝花王）は73とスコアを落