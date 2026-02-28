CBやSBとして川崎一筋を貫き、昨季限りで現役を引退した車屋紳太郎がコーチを務める「MONOLITH SOCCER SCHOOL」が2026年４月開校に伴うスクールの無料体験会を開催!!車屋紳太郎の直接指導を受けられる貴重な機会。川崎で培った“止める・蹴る”の技術や、サッカーの楽しさを伝えたいという“プロの技”をぜひ体感してみては？詳細は下記をチェック!!■MONOLITH SOCCER SCHOOL 無料体験会車屋紳太郎がコーチを務めるMONOLITH