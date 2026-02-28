世界でも有数のドリブラーである三笘薫が、プロになる前からドリブルについて研究していたのは周知のとおりだ。そのエピソードは海外でもよく知られている。ただ、三笘がプレミアリーグでもトップクラスのドリブルを見せるのは、そもそもスプリント力も優れているからだ。『Sports Illustrated』はそう報じた。同メディアは『Gradient Sports』のデータを基に、スプリントの最初の３メートルでの最大加速をランキング化。世