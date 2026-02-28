Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、東京・池袋を訪れた時のプライベートショットを投稿した。 【写真】佐久間大介が池袋に降臨！スウェットコーデのプライベートショットを大放出 ■Snow Manの佐久間大介がもこもこニット帽にグレーのスウェットコーデ披露 この日の佐久間は、ふわふわのグレーのニット帽にブラックのスタジャンを羽織り、インナーには白いTシャツ、ボトムス