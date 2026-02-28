タリク・スクーバル投手（タイガース）の代理人を務めるスコット・ボラス氏が、今季終了後にフリーエージェント（FA）となる同投手に言及。大谷翔平投手（ドジャース）が、エンゼルスからFAになった際の状況を例に出し、自身の考えを明かした。米誌『Newsweek』の電子版が27日（日本時間28日）に伝えた。 ■今季終了後にFA 今オフ、トレードの噂が絶えず流れたスクーバル。2年連続で