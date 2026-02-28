中国はトランプ米大統領の関税政策で生じた混乱に付け込み、将来にわたって米国の圧力から自国経済を遮断できるよう、グローバル貿易体制の塗り替えを図っている。ロイター通信は2017年以降に中国政府系の貿易学者が執筆した中国語の記事100本を精査したところ、こんな戦略が浮かび上がった、と報じた。ロイター通信の検証によると、中国はトランプ氏が生み出した不確実性に便乗し、中国の製造拠点を欧州連合（EU）、湾岸諸国、環