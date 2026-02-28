◇オープン戦楽天ー広島（2026年2月28日倉敷）楽天の3年目左腕・古謝樹投手（24）が28日、広島戦に先発。初回、2回といずれも先頭打者に安打を許したが後続を断って4回2安打無失点。「先発をやる上で0点は非常にいい。その中でキャッチャーの方と色々掘り下げていって、いい状態で開幕を迎えられたら」とうなずいた。前回登板した17日の練習試合では同じ広島を相手に3回8安打6失点。それでも「リフレッシュした気持ちで