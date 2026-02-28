◇FISフリースタイルスキーワールドカップ2026 富山なんと大会(28日、富山)富山で開催されているFISフリースタイルスキーワールドカップは28日、男女のモーグル予選、決勝が行われ、この種目の女子でミラノ・コルティナオリンピック4位の冨郄日向子選手が笑顔の2位。男子では同種目オリンピック銅メダリストの堀島行真選手が3位に入り、日本人2人が表彰台に上がりました。冨郄選手は先のオリンピックではメダルに届か