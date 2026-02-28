◇バレーボール男子SVリーグ第15節第1戦サントリーサンバーズ大阪3―1ヴォレアス北海道（2026年2月28日Asueアリーナ大阪）サントリーサンバーズ大阪は天皇杯準々決勝で敗れたヴォレアス北海道に3―1で勝ってリーグ戦28連勝とした。2セット連取したものの、V北海道の粘りに第3セットを落としたが、このセット途中から起用されたアウトサイドヒッターの“AJ”アライン・デアルマスが強烈なサーブから流れをつくり、第4セット