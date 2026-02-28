プロ野球・オリックスは28日、WBCのベネズエラ代表メンバーにマチャド投手が選出されたことを発表。併せて本人のコメントを伝えています。マチャド投手はMLB・ナショナルズから2024年にオリックスへ入団。昨季は58試合にリリーフ登板し3勝6敗12HP防御率2.28、リーグ3位の28セーブを記録しました。マチャド投手は球団を通じて「率直に、選んでいただいてとてもうれしい気持ちです。良い結果で終われるように、ベネズエラのために全