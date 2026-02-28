巨人のドラフト6位ルーキー、藤井健翔（けんしょう）内野手（18＝浦和学院）が28日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。大物ぶりを見せつけた。この日のテーマは「WBC」。とはいっても…。「WBC」と書かれたフリップを手にした辻岡義堂アナウンサー（39）から宮崎キャンプ中に直撃され、「私の・ベスト・チキンです」と言われた藤井。先輩