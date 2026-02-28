北海道旭川市の路上で女児をタクシーではねて死亡させ、現場から逃走したとして、旭川東署は28日、自動車運転処罰法違反（過失致死）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、同市、タクシー運転手尾形智世容疑者（40）を逮捕した。消防や署によると女児は2歳で、母親とこのタクシーで帰宅し、降車した直後だった。署によると、容疑を認める一方で「当時は事故に気付かなかった」と供述している。女児は頭部を負傷し、搬送先の病院