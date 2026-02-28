イランの首都テヘランで爆発が起こり、空に煙が上がった＝28日/AP（CNN）複数のイラン国営メディアは、首都テヘランのパスツール地区で爆発音が確認されたと報じた。この地区には、イラン最高指導者ハメネイ師の住居やオフィスを含む厳重警備が敷かれた施設がある。イランのファルス通信は、少なくとも7発のミサイルがこの地域に着弾したと報じた。