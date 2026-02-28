【テヘラン＝吉形祐司】イランのメヘル通信は２８日、イスラエルによるイランへの先制攻撃で、首都テヘランのほか中部コムやイスファハン、西部ロレスタンでも爆発音を報じている。攻撃は地方都市にも及んでいる模様だ。