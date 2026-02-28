ハライチの澤部佑が２８日、フジテレビ系「くりぃむの超体験ＧＰ」で、自分の結婚式での父親のびっくり行動に思わず泣いてしまったというエピソードを披露した。澤部の父は「本当に暗い人で、声がちっちゃい。ＭＡＸユーモアが、ぼくの下の名前は佑（ゆう）なんですけど、『ゆう、夕ご飯だよ』って。これがＭＡＸユーモアっていうぐらい面白くない」という人だという。そんな父が、澤部の結婚式で最後のあいさつを行う事に。