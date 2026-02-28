明治安田Ｊ１百年構想リーグ第４節（２８日）、浦和はホーム・埼スタの開幕となる鹿島戦に２―３で逆転負けを喫した。先制は前半１４分。ＭＦ金子拓郎の右サイドからのラストパスを、ＦＷ肥田野蓮治がスライディングで押し込んだ。さらに同１９分、ＭＦ渡辺凌磨が左足で決めて追加点。しかし、前半４１分にＤＦ関根貴大のエリア内のハンドでＰＫを献上してしまい、これをＦＷレオセアラに決められて１点差に詰め寄られた。さら