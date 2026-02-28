大学選手権Vの明治大FL最上太尊、日本製鉄釜石シーウェイブズに挑戦7シーズンぶりにラグビー大学選手権を制した明治大学で活躍したFL最上太尊（たいそん）が、日本製鉄釜石シーウェイブズ（SW）での挑戦を決めた。U20日本代表でも活躍して、多くの強豪チームも獲得を目指したバックローだが、進路に選んだのは岩手・釜石に拠点を置く、リーグワン2部に相当するディビジョン2の古豪だった。1970-80年代には新日鐵釜石ラグビー部と