バレーボールSVリーグバレーボールSVリーグ男子が28日に行われ、ウルフドッグス名古屋はハピネスアリーナでVC長野トライデンツと対戦し、3-0で快勝した。日本代表の名古屋・宮浦健人は第3セット、相手の強打が右目付近に直撃するアクシデントに見舞われた。第3セット、名古屋が12-8とリードした場面で、ブロックのために跳んだ宮浦。右目付近に相手の強打が直撃し、患部は赤く腫れあがった。チームメートに氷を当ててもらい