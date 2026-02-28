もうすぐひな祭り！見た目もかわいいお菓子やケーキが店頭に並ぶ時期ですね。今回は、シャトレーゼのひな祭りカットケーキを食べてみました。シャトレーゼのひな祭りカットケーキ1）「桃の節句ショート/チョコショート」（240円）ショートケーキは、ホイップクリームにホワイトチョコチップ、チョコショートにはチョコチップが入っていて、異なる食感が楽しめます。桃の花の飾りも、ちょっとしたお祝い感が出ていますよね