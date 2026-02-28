米菓メーカーのもち吉は、サンリオとのコラボレーション第2弾として、「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」の人気3キャラクターをデザインした特別缶を、3月1日（日）から数量限定で発売する。今年は新たに「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」も加わり、合計4種類となった。「サンリオキャラクターズ×もち吉」コラボ第2弾！ポムポムプリン缶、ポチャッコ缶、シナモロール缶が新登場(C)2026 SANRI