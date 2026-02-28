アメリカ連邦捜査局(FBI)が、アメリカ全土でマルウェアを利用してATMから現金を不正に放出させる「ジャックポット攻撃」が急増しているとして、詳細な技術情報や侵害指標(IOC)を含む警告声明を発表しました。2020年以降に報告された累計1900件のジャックポット事件のうち、2025年だけで700件以上が発生しており、その被害額は2000万ドル(約31億円)を超えているとのことです。Increase in Malware Enabled ATM Jackpotting Incident