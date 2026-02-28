◆２０２６年台日野球国際交流試合味全―日本ハム（２８日、台北ドーム）「６番・左翼」で先発した日本ハムの西川遥輝外野手（３３）が台湾で２試合連続、２３日の阪神とのオープン戦（名護）から３試合連続での本塁打を放った。２回無死一塁、味全の先発右腕から右越え２ラン。「打ったのはストレート。打った瞬間に行ったと思ったけど（打球が）全然飛んでないのでショックを受けています」。前日・２７日には台湾代表でオリ