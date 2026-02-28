◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節ＦＣ東京０―２柏（２８日・味の素スタジアム）柏は敵地でＦＣ東京に２―０で勝利した。開幕から３連敗の柏は前半１２分、ＧＫキムスンギュからのパスをＭＦ小泉佳穂がエリア手前でカット。小泉からのパスを受けたＦＷ垣田裕暉がネットを揺らしたがオフサイドと判定され、先制とはならなかった。その後もチャンスは作るが、決定力に欠けた。守備では開幕から３連勝と好調な相手に決定