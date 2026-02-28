◆米女子プロゴルフツアーＨＳＢＣ女子世界選手権第３日（２８日、シンガポール・セントーサＧＣ＝６７９３ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、１９位で出た古江彩佳（富士通）が４バーディー、１ボギーの６９をマークして通算７アンダーとし、トップと４打差の８位に順位を上げた。同じく１９位で週末を迎えた竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は７０で回り６アンダー１２位。１１位から出た山下美夢有（みゆう、花