◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）浦和は前半に奪った２点のリードを守れず、鹿島に２―３と逆転負けを喫した。５万２８４１人が詰めかけたホーム開幕戦を飾ることはできず、浦和のマチェイ・スコルジャ監督は、ＣＫから２点を奪われた試合を振り返り「本日は鹿島のセットプレーを警戒し、（センターバックに）宮本（優太）ではなくダニーロ（ボザ）を起用しました。