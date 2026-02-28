番組MCの浜田雅功と、一流アスリートのクロストークによってスポーツ界の知られざる舞台裏を明らかにする『ジャンクSPORTS』。3月1日午後7時の放送は『ジャンクSPORTS 岡本和真いってらっしゃい！世界に誇る日本のアスリートSP』と題し、「浜ちゃんが大盤振る舞い！アメリカツアーを乗り切るために何でもおごってあげるねんSP」、「僕、カナダに引っ越します！岡本和真が浜ちゃんに出発直前報告」、「大関・安青錦も初登場！浜田