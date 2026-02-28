◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン - 中日（28日、バンテリンドーム）日本代表・侍ジャパンの大勢投手が28日の中日戦前の全体練習に登場し笑顔を見せました。大勢投手は前日27日の試合で9回からマウンドに上がり、2アウトからブライト健太選手にレフトへヒットを浴びると、足を気にするそぶりを見せその後降板しました。試合後の取材対応では「大事ではない」としつつもファンからは心配の声があがっていましたが、この