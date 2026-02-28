大相撲春場所を前に奉納土俵入りを披露する横綱大の里＝2月28日、大阪市の住吉大社大相撲春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）を前に豊昇龍、大の里の両横綱が28日、大阪市住吉区の住吉大社で奉納土俵入りを行い、約2500人の前で力強い雲竜型を披露した。豊昇龍は在籍する立浪部屋が境内に宿舎を構えている。新横綱だった昨年に続いて2度目で「すごくお世話になっているし、誇りに思う。感謝を返すことができた」と感