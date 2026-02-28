知人女性の子供（５）を殴るなどしてけがを負わせたとして、千葉県警船橋署は２８日、同県船橋市、自称フリーターの男（３６）を傷害容疑で緊急逮捕した。発表によると、男は２７日午後３時〜５時半頃、同市夏見台の市運動公園で、東京都中央区の男児の頬を殴打し、投げ飛ばすなどしてけがを負わせた疑い。男児は頭蓋内出血などで入院している。調べに「相撲や柔道のようなトレーニングをやった。事故だと思っている」と話して