大谷のさらなる快記録が達成されるか、今季のパフォーマンスも注目となりそうだ(C)Getty Imagesネクストミッションが課せられた。MLB公式サイトは現地2月26日、「今季期待されるとんでもない記録」を特集。ドジャースの大谷翔平に求めたのは、50本塁打以上＆200奪三振以上の「50−200」という空前絶後の数字だった。【動画】圧倒的なパワーで柵越え連発バンテリンを沸かせた大谷翔平の打撃練習を見る大谷は2023年9月に受けた