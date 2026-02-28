◆ゴドルフィンマイル・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１６００メートル）昨年のレパードＳの勝ち馬で、２月１５日のバレンタインＳで２着のドンインザムード（牡４歳、栗東・今野貞一厩舎、父アジアエクスプレス）がゴドルフィンマイル・Ｇ２の招待を受諾したことが２８日、分かった。同馬は昨年のＵＡＥダービーで３着以来、１年ぶり２度目の海外遠征となる。なお、２７日にはシンフォーエバー（牡４歳、栗東・