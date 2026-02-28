◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）１着馬に高松宮記念優先出走権が与えられる短距離重賞が１６頭で争われ、１番人気のルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父・ドゥラメンテ）は３着。重賞連勝はならなかった。２４年スプリンターズＣ制覇後は１年以上勝利から遠ざかっていたが、昨年１１月の京阪杯２着で復調気配を見せると、前走・阪神ＣでコースレコードＶ。ここを勝って春