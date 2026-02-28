◇明治安田J1百年構想リーグ第4節浦和2―3鹿島（2026年2月28日埼玉スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは28日、各地で5試合が行われ、東地区は浦和がホームで鹿島に2―3で逆転負けした。J公式戦の鹿島戦は21年4月の対戦を最後に5年近く勝利から遠ざかる。前半14分にFW肥田野のゴールで先制。前半19分には左CKからMF渡辺が追加点を挙げた。序盤で2点リードを奪ったが、前半アディッショナルタイムにDF関根のハンドで与