◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良１着馬に高松宮記念優先出走権が与えられる短距離重賞が１６頭で争われ、３番人気のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は４着に敗れ、レース史上初の連覇はならなかった。２３年スプリンターズＳを制した同馬は、前走のＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１では初ダートながら２着。芝に続く砂のＧ１級制覇はならなかったが、二刀流で