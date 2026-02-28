28日、イラン首都テヘランで爆発が起こり、煙が空に立ち上るのを見守る人々/AP（CNN）イスラエルによる28日午前のイランへの攻撃は、米国と連携する形で行われた。イスラエルの情報筋1人がCNNに明らかにした。現時点では、これがイスラエルによる単独攻撃だったのか、それとも米国も攻撃に参加したのかは不明だ。イスラエルの攻撃は、イスラエルが深刻な脅威とみなしている弾道ミサイルとミサイル発射装置を標的としていた。一方、