歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（46）が28日、自身のインスタグラムを更新。スカートを一から手作りする様子を披露した。【動画】「ステキな作品ですね」“手作り”のふんわりスカートを披露した篠原ともえ篠原は「シアー素材のダンボールニットでワイドスカートを制作」とつづり、ふんわりしたシルエットが印象的な淡い水色のワイドスカートを製作する様子を、1本の動画でアップ