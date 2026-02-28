小学館マンガワン編集部の編集者が、担当していた男性漫画家の性加害の示談交渉に関与した問題を巡り、日本漫画家協会は28日、「漫画界全体に関わる」とし、出版社に調査と再発防止を求める声明を公式X（旧ツイッター）で発表した。