３月６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー日本代表、村岡桃佳（２８）（トヨタ自動車）が読売新聞のオンライン取材に応じ、けがからの復帰やパラへの思いを語った。（聞き手・畔川吉永）村岡は昨年１１月、イタリアで大回転の練習中に転倒して左鎖骨を骨折。帰国後に骨をプレートで固定する手術を受けた。１月に退院するまで地道にリハビリに取り組んだ。積み上げてきたものがけがでなくなった