元AKB48で女優の前田敦子（34）が28日、都内で写真集「Beste（ベステ）」（講談社刊）の発売を記念した取材会を開いた。「大人の恋」をテーマに、初訪問したオーストリア・ウィーンで撮影。外灯などで世界観が変わる夜の街が気に入ったといい、「皆さんに、ぜひデートに行ってほしい。私は男性と歩いてみたいなって妄想しながら過ごしていました。『男性と歩いてみたい』、『デートしたい！』って言って撮影していました」と振