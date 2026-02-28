フィギュアスケート大国ロシアで数々のメダリストを育て上げた?鉄の女?ことエテリ・トゥトベリーゼ氏が怒りの反撃だ。ロシアメディア「スポーツ２４」は「エテリ・トゥトベリーゼ氏は、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）前会長トーマス・バッハ氏によるロシアのフィギュアスケート選手カミラ・ワリエワに関するコメントについて公式謝罪を要求した」と報道。動画配信サイト「Ｏｋｋｏ」でのトゥトベリーゼ氏の発言を伝えた。