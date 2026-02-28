今回、Ray WEB編集部は困った友だちの言動について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の咲は、これから休みに入るのですが……？大きすぎるお土産に困った咲とまな。すると、リノが「私からのお土産がうれしくないっていうの！？」と激怒します。このあと彼女たちはどうするのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】友だちの“お土産センス”が皆無すぎる...