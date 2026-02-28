【新華社テヘラン2月28日】イスラエル政府は28日、イランに対して攻撃を実施したと発表した。新華社の記者は同日、イランの首都テヘランで3回の大きな爆発音を耳にした。イラン学生通信（ISNA）の映像では、濃い煙が上がっているのが確認できた。