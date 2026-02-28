フィギュアスケート男子の小塚崇彦氏が２７日、自身のＸを更新。「ちょっとここで言わせていただきたいですが笑」と前置きした上で、フィギュアスケート界の発展に貢献した安藤美姫さんの存在について思いを投稿した。小塚氏は「ほんと美姫って世の中に切り込むの上手いなと思う。２００３−４年から始まったスケート界のフィーバーも、中京大の流れも、この人なくして、今のスケート界ないよ。ってソックリお返ししとくよ！」