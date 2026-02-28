千葉県船橋市で男児（5）に暴行してけがをさせたとして、船橋署は28日、傷害の疑いで同市前原西、自称フリーター佐々木祐一容疑者（36）を逮捕した。署によると、男児は意識不明の重体。容疑者は、男児の母親の知り合いで、当時男児を預かっていた。「事故だと思っている」と容疑を否認している。署が当時の状況を調べている。