山形県西川町の菅野大志町長によるパワーハラスメント疑惑を巡って設置された町議会の調査特別委員会（百条委員会）は２７日、町長の行為のうち７件をパワハラ、２件を違法行為と認定し、「町職員及び町民にもたらした被害は甚大で看過できない」とする報告書を公表した。町議会臨時会で報告し、全会一致で可決された。調査は昨年４月から、町職員や元職員計２０５人にアンケートを行い、菅野町長含む１７人に証人尋問を実施。