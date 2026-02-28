勝田選手が語る愛知県蒲郡市で開催された全日本ラリー選手権第1戦「三河湾ラリー」。その会場に、TOYOTA GAZOO Racing World Rally TeamからWRC（世界ラリー選手権）に参戦する勝田貴元選手の姿がありました。【画像】これが「GRヤリスのミッドシップ」です！（5枚）世界を転戦する多忙なスケジュールの合間を縫って帰国した勝田選手が激闘となった前戦スウェーデンや、次戦サファリ・ラリーへの展望、そして5月に開催される