ザスパ群馬の中島大嘉が大仕事をやってのけた。２月28日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第４節で、群馬はブラウブリッツ秋田とホームで対戦し、３−２で勝利した。この試合に先発した中島は、開始６分に右サイドからのクロスにワンタッチで合わせて、ゴールネットを揺らすと、35分には味方がエリア内で倒されて得たPKを確実に仕留めて２点目をマーク。さらに45＋１分には右CKの流れから、こぼれ球を押し込み、前半だけで