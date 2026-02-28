鹿島アントラーズは２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節で浦和レッズと埼玉スタジアム2002で対戦し、３−２で勝利した。鹿島は前半に２点を先行される苦しい展開に。それでも前半のうちにレオ・セアラがPKで１点を返すと、後半55分には鈴木優磨がCKからのボールを頭で合わせ同点に追いつく。試合終了間際の90分、再びCKから途中出場のチャヴリッチがヘディングでネットを揺らし、劇的な逆転勝利を飾った